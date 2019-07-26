П'ять кандидатів: Зеленський радиться у Facebook щодо голови Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський пропонує жителям Одеської області обрати голову обласної державної адміністрації з-поміж п'ятьох кандидатів.

Список претендентів глава держави опублікував у Facebook.

"Добрий день, Одещино! Як і обіцяв, звертаюся до вас по пораду щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п’ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?" - написав Зеленський.

Він надав коротке резюме для кожного з кандидатів: Андрія Анрейчекова, Тетяни Петракевич, Ольги Квасніцької, Максима Куцого, Максима Болдіна.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський під час поїздки до Одеси 13 липня заявив, що на посаду голови Одеської облдержадміністрації буде проведено конкурс, як це було зроблено у Львові.