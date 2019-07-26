П'ять кандидатів: Зеленський радиться у Facebook щодо голови Одеської ОДА

П'ять кандидатів: Зеленський радиться у Facebook щодо голови Одеської ОДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський пропонує жителям Одеської області обрати голову обласної державної адміністрації з-поміж п'ятьох кандидатів.

Список претендентів глава держави опублікував у Facebook.

"Добрий день, Одещино! Як і обіцяв, звертаюся до вас по пораду щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п’ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?" - написав Зеленський.

Він надав коротке резюме для кожного з кандидатів: Андрія Анрейчекова, Тетяни Петракевич, Ольги Квасніцької, Максима Куцого, Максима Болдіна.

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Як повідомляв Укрінформ, Зеленський під час поїздки до Одеси 13 липня заявив, що на посаду голови Одеської облдержадміністрації буде проведено конкурс, як це було зроблено у Львові.

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