Цінуйте час і не будуйте повітряних замків: Супрун дала поради новим депутатам Ради

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун закликала новообраних народних депутатів не вдаватися до політичних маніпуляцій у питаннях здоров'я громадян, а використовувати свій час та можливості для продуктивної роботи в парламенті.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

"Серед нового скликання ВРУ будуть народні обранці, яким випаде шанс створити нову культуру роботи і ефективності Комітету з питань охорони здоров’я. Я б хотіла дати цим людям декілька порад: винесіть питання здоров’я українців за межі політичних проєктів та кар’єр. Члени всіх фракцій, так само як усі громадяни - однаково вразливі до хвороб та нещасних випадків. Не дозволяйте персональним амбіціям чи особистим інтересам окремих депутатів затьмарювати питання безпеки та здоров’я української нації", - закликала Супрун.

Вона зазначила, що в парламент 9 скликання не пройшли ті народні депутати, які у ВР 8 скликання були членам Комітету з питань охорони здоров’я, і додала, що в реформуванні системи охорони здоров’я і захисті прав громадян на медичну допомогу вдалося б зробити більше, якби "більшість комітету працювала в інтересах громадян".

"Парламентський комітет має бути майданчиком для конструктивного діалогу, учасники якого спираються на факти, здоровий глузд та національні інтереси України. Не варто перетворювати його на автомат з генерування інфоприводів та поширення фейків, брехні та скандалів. ...Поважайте делегованих тією чи іншою стороною представників незалежно від їхнього статусу та посади", - порадила Супрун.

Також вона закликала народних обранців не толерувати сексизм, ейджизм та інші форми дискредитації людей.

"Всі ці “молоденький/а”, “я вас поважаю як жінку” і “ми розуміємо, що ви не розумієте, як працює наша система, бо ви не з України” - повинні відійти у минуле", - наголосила Супрун.

Також очільниця МОЗ нагадала, що занадто велика кількість законопроєктів з одного і того ж приводу не поліпшує стан справ, особливо коли це стосується таких питань, як здоров’я громадян, та порадила депутатам вдаватися до критичного мислення.

"Опирайтесь на реальність і не будуйте собі повітряних замків (чи будь-яких інших замків). Кількість прийнятих законопроєктів, які можуть бути втіленими в життя і принести користь - ось реальний показник якості роботи комітету. ...Добре ознайомтесь зі станом справ у сфері, якою будете опікуватись. Поспілкуйтеся з людьми, які працюють у сфері і володіють реальною експертизою (не лише зі знайомими головними лікарями та власниками фармацевтичних бізнесів). Завжди піддавайте сумніву твердження людей, у яких є відповіді на всі питання та ідеальні рішення", - написала Супрун.

Очільниця МОЗ закликала народних депутатів з повагою ставитися як до власного часу, так і до часу тих людей, з якими вони будуть працювати, та нагадала, що радянські часи минули, і повернути те, що давно віджило не вдасться, навіть за великого бажання.