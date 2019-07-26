Горбатюк пояснив, чому не змогли отримати дозволи на обшуки у кабінетах суддів

Керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводилися лише в адмінчастині Окружного адмінсуду Києва, а не в кабінетах суддів, тому що слідство не змогло отримати відповідні ордери.

Про це він сказав на прес-конференції в Укрінформі.

“Ми давали пропозицій більше. Тобто проводити (обшуки — ред.) стосовно тих фігурантів, щодо яких, ми вважаємо, є достатньо даних для повідомлення їм про підозру. Але керівництво не погодило проведення обшуку. Тому, обшук проводиться виключно в адміністративній частині суду. Тобто в канцелярії, автоматичному розподілі, архіві, не в приміщеннях суддів”, - сказав Горбатюк.

Він уточнив, що є чотири підозри - 2 суддям і 2 особам з керівництва - за статтями 375 (завідомо неправосудне рішення) і 351 (втручання у діяльність Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів). За цими статтями підготовлено проект повідомлення про підозру.

Він підтвердив, що дозволи на обшук отримувались в одному з районих судів. Це спільне розслідування СБУ, НАБУ і Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Як повідомляв Укрінформ, Детективи НАБУ разом з Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ здійснюють санкціоновані обшуки у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва.

Зазначається, що слідчі дії проходять у межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.