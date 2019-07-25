10 ідей для нової влади: експерти рекомендують Раді розпочати з конституційної реформи

Експерти Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) рекомендують Верховній Раді ІХ скликання провести конституційну реформу.

Про це розповів експерт МЦПД Максим Степаненко під час експертної дискусії "10 ідей для нової влади" в Укрінформі в четвер.

“Ми розпочинаємо з найбільш важливої, на нашу думку, зміни, які має відбутися, — це конституційна реформа, тобто першочерговим завданням для нової влади буде утворити спільні правила гри для всіх. Ці правила повинні бути обговорені з суспільством та закріплені в Конституції України”, - сказав Степаненко.

В Укрінформі відбулася експертна дискусія "10 ідей для нової влади" / Фото: Бородаєва Інна, Укрінформ

Експерт наголосив, що необхідно закрити можливості перекручування конституційних норм, їх довільного трактування і створити умови для неухильного дотримання Конституції всіма суб’єктами конституційного процесу.

“Громадяни повинні безпосередньо брати участь у розробці, обговоренні та, можливо, навіть безпосередньо роботі над текстом чи окремими положеннями нової Конституції чи змін, які мають бути запроваджені”, - зазначив Степаненко.

За його словами, також варто визначити межі компетенції і повноважень органів державної влади та повернути авторитет до них, а також вирішити політичну кризу в державі, прибравши дуалізм виконавчої влади.

Експерти МЦПД також пропонують вдосконалити координацію між ініціаторами законодавства - Кабінетом міністрів, Офісом Президента та Верховною Радою і запровадити інститут “білої книги” - документу, який пояснюватиме політичні цілі певного законопроєкту та описуватиме заходи, які потрібно здійснити для його коректної імплементації та реалізації.

“Запровадити після початку роботи кожної наступної сесії ВР відбір 20 законопроєктів, ініційованих народними депутатами, які в подальшому на наступній сесії будуть розглядатися. Крім того, на нашу думку, слід класифікувати закони, до прикладу, на три групи: звичайні, особливі та конституційні і запровадити різні системи голосування за відповідні закони”, - розповів він.

Крім того, на думку експертів, слід посилити можливості політичного нагляду парламенту за виконавчою гілкою влади, врегулювати статус парламентської опозиції, щоб вона також мала змогу впливати на прийняття рішення і не була елементом деструктиву.

Також в МЦПД пропонують прийняти кодекс поведінки народного депутата, передбачити штрафні санкції, зокрема, за зрив голосування, блокування трибуни, кнопкодавство тощо.

На думку експертів, варто системно вирішити проблеми, пов’язані з процесом децентралізації, закріпивши її в Конституції. Це, на їхню думку, має припинити поширену практику двовладдя на місцях.

Голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук серед ключових сфер зовнішньої політики називає розробку стратегії зовнішньої політики, визначення довгострокового формату відносин з Росією, стратегію реінтеграції ОРДЛО та АР Крим. При цьому, як наголосив Філіпчук, Крим не має бути “винесений за дужки”, оскільки кримське питання наразі ніде не обговорюється.

“Має бути розроблена нова українська політика добросусідства, яка торкалася б відносин з усіма країнами, окрім Росії, від Мінська до Туреччини і Південного Кавказу, де було б чітко визначено цілі, механізми, фінансування, завдання і часові рамки їх досягнення. Насамперед, мова йде про Польщу і Угорщину”, - зазначив Філіпчук.

Експерт також зауважив, що важливо пам’ятати про реформу дипломатичної служби.

Щодо економічної політики експерт МЦПД Єгор Киян наголошує на важливості демонополізації, прозорості ринків і соціальної відповідальності з боку уряду і бізнесу.

“По-перше, демонополізація ключових ринків має бути в центрі економічної політики. З одного боку лібералізація умов ведення бізнесу, а з іншого боку має бути і посилення соціальної орієнтації політики уряду і цього бізнесу”, - сказав Киян.

Він підкреслив, що кланово-олігархічний устрій має змінитися на соціально-ринкову економіку. Також експерт зауважує, що потрібно посилити роль Антимонопольного комітету за ціноутворенням на ринках та частками цих ринків.

У зовнішньоекономічній діяльності, за словами Кияна, варто звернути увагу на розширення квот і використання існуючих квот по торгівлі з ЄС. Він наголосив, що варто знаходити більше точок економічної співпраці, ніж просто торгівля

“Також нам необхідний ширший доступ до фінансових ресурсів ЄС, тому що поки що перспективи дуже розмиті і якраз з урахуванням доступу до структурних фондів ЄС — це максимальне завдання, яке ми зараз маємо використовувати”, - сказав експерт.

За його словами, одним з найактуальніших для України вектором є енергетична безпека.

“Перше завдання, яке постає перед урядом в цьому руслі, — це демонополізація енергетичного ринку. Тобто це має бути реформа Нафтогазу, анбандлінгу, виконання умов третього енергетичного пакету і поділ всіх цих функцій”, - сказав Киян.

Також, на думку експерта, має бути синхронізація з європейським ринком, бо ми ризикуємо втратити нашу транзитну систему.

Киян наголосив на важливості дбати про власну енергетичну безпеку: дивитися, як можна диверсифікувати енергетичні джерела, збільшити власний видобуток енергоресурсів, мінімізувавши негативну дію зовнішніх факторів.