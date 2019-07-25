Порошенко отримав повістку на другий допит - Труба

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба задоволений, що п'ятий президент Петро Порошенко зміг прийти на допит, на черзі - низка інших допитів.

Про це Труба повідомив у Telegram.

"Не дивлячись на те, що представники експрезидента постійно змінюють свої рішення, я вітаю крок Петра Порошенка, який в останній момент усе-таки знайшов можливість та прийшов на допит. Отже, перший допит відбувся. На черзі – інші, повістку Петро Порошенко вже отримав", - написав Труба.

Він зазначив, що "конструктивна співпраця усіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус та працювати виключно в правовій площині".

Як повідомлялося, Порошенко прибув у четвер на допит до ДБР як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".