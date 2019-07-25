Рябошапка розповів про нову антикорупційну стратегію

Нова антикорупційна стратегія України має бути спрямована на максимальне переведення послуг в онлайн та охоплювати напрямки з найбільшими корупційними ризиками.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомляє пресслужба глави держави.

«По-перше, необхідно передбачити у стратегії фокус на діджиталізацію роботи влади. Ініціатива Президента Зеленського «Держава у смартфоні» передбачає переведення максимальної кількості послуг в онлайн, адже з проявами корупції можна боротися саме цифровими технологіями. По-друге, важливо, щоб стратегія була максимально стислою та чіткою і фокусувалася на конкретних корупціогенних темах: державні банки, енергетика, видобувна галузь, оборонна сфера», - сказав Рябошапка на конференції Центру політико-правових реформ, яка відбулася у Києві в середу, 24 липня.

Під час заходу було представлено проект нової Антикорупційної стратегії, яка визначатиме державну політику у цій сфері. Відповідного документа Україна не має з 2017 року.

У роботі конференції також узяли участь експерти й новообрані депутати. На їхню думку, антикорупційна реформа отримає новий поштовх уже цієї осені, а новий парламент зможе взяти за основу запропонований проект концепції.

«Питання про те, чи потрібна стратегія, – риторичне. Звичайно, що так. Але вона не може бути «формальною» і «для галочки» – вона повинна бути відображенням реального політичного бачення тих політиків і державних органів, які мають мандат на її виконання», – зауважила голова Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі.

Зі свого боку керівник департаменту розробки законодавства та розвитку політик програми «USAID_ВзаємоДія» Роберт Сіверс запропонував зосередитися на трьох аспектах: лаконічність стратегії (показати загальну логіку руху реформи), урахування важливості окремиНова антикорупційна стратегія України має бути спрямована на максимальне переведення послуг в онлайн та охоплювати напрямки з найбільшими корупційними ризиками.х антикорупційних програм органів державної влади, важливість комунікації для виховання нульової толерантності до корупції, яка має стати магістральним напрямом у різних сферах, а не додатковим заходом.