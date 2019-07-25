Тимошенко зустрілася з Волкером — говорили про вибори та деофшоризацію

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко обговорили результати дострокових парламентських виборів.

Про це Тимошенко повідомила на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з Волкером у четвер, 25 липня.

“Сьогодні зустрілася зі спеціальним представником Держдепу США по Україні Куртом Волкером. Обговорили результати виборів, можливості для проведення реформ, насамперед антикорупційних, а також питання двостороннього співробітництва між США та Україною”, – зазначила політик у дописі.

У рамках зустрічі Тимошенко також розповіла Волкеру про запропонований “Батьківщиною” план із реформування країни – 8 законопроєкт за 100 годин. При цьому на партійному сайті “Батьківщини” уточнюють, що йдеться, передусім, про ухвалення законопроєктів щодо деофшоризації, нового Податкового кодексу.

Окрім того, лідерка “Батьківщини” говорила з американським дипломатом і про війну на сході України.

“Подякувала США за допомогу нашій державі та закликала демократичний світ до активізації зусиль для якнайшвидшого вирішення конфлікту на Донбасі”, – додала Тимошенко.

Вона також наголосила на важливості збереження політики санкцій проти Росії до припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні.

У пресслужбі “Батьківщини” додають, що зі свого боку Волкер запевнив у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, наголосивши, що “США і надалі докладатимуть зусиль для встановлення миру на Сході держави”.

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У зустрічі також брали участь тимчасово повірений у справах США в Україні, Посол Вільям Тейлор і заступник голови партії «Батьківщина», голова Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня спеціальний представник США з питань українських перемовин Курт Волкер на своїй сторінці у Тwitter анонсував візит до України цього тижня.

Фото: ba.org.ua