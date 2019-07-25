Скільки витрачено на політичну рекламу в українському сегменті Facebook?

Досі уся сфера онлайн-засобів комунікації та масової інформації залишається в Україні не регульованою

МІП проаналізувало дані Бібліотеки реклами Facebook щодо замовлень політичної реклами у соціальній мережі за час передвиборчої компанії у Верховну Раду України (з моменту запуску сервісу в червні й аж по 19 липня 2019 року включно).

Сервіс бібліотеки виборчої реклами у Facebook містить дані про 1620 “рекламодавців” (тобто сторінок, з яких здійснювалася оплата промотованих оголошень, що були марковані як політична реклама).

Цінність сервісу – в тому, що він: «містить додаткову інформацію про оголошення, які присвячені питанням соціальної значущості чи пов’язані з політикою або виборами, наприклад — хто оплатив рекламу, скільки коштів було витрачено, а також охоплення серед різних демографічних груп».

Це за умови того, що велика кількість FB-сторінок, які, нібито, представляли “псевдо-медіа”, створені за тиждень до початку передвиборчої кампанії, або “волонтерські спільноти” чи просто суспільно-політичні сторінки, — розповсюджували чорнуху, не марковану як політична реклама.

Реклама через сторінки медіа-таблоїдів була також дуже популярною.

Усього на політичну рекламу в українському сегменті Фейсбук за сім тижнів роботи сервісу було витрачено більше $3 мільйонів доларів.

100 рекламодавців, що витратили найбільшу кількість грошей на політичну рекламу, опублікували 12 546 оголошень на загальну суму $1 788 477. Надалі ми аналізували тільки даний “топ-сегмент”, більш детальний аналіз усього обсягу інформації можуть зробити представники громадських організацій, і, навіть, отримати для цього грант.

Середня ціна оголошення для цього “топ-сегменту” склала в середньому $143 за одне оголошення. Найбільшим рекламодавцем в цьому сегменті виступила політична партія “Слуга народу”, включно з витратами сторінок мажоритарників від СН, або їх клонів ($312 112). Не відставали від лідера і “Європейська солідарність” ($308 221) та “Голос “($307 351).

Найдешевше реклама обійшлася “Партії Шарія”, де при бюджеті в $64533 і 1636 оголошеннях — в середньому одне оголошення обходилося $39,4. Цей факт слід врахувати на майбутнє піарникам та технологам політичних партій, які, фактично, масово “зливали” бюджети, не замислюючись над їх ефективністю. Так, найдорожча реклама була у “Сили Права”, де з бюджетом у $177281 було опубліковане 81 оголошення (в середньому $2189 на оголошення).

Чорнуха розповсюджувалася майже щодо усіх провідних політичних гравців, які, в результаті, пройшли до парламенту. Так, наприклад, були сторінки, які мімікрували під “підтримку політичної партії”, а натомість розповсюджували інформацію, що викликає злість і розчарування цією силою.

Наголошуємо, що до цього дня уся сфера онлайн-засобів комунікації та масової інформації залишається в Україні не регульованою.

Дмитро Золотухін

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