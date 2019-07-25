Варшава сподівається на зміцнення проєвропейського курсу України

Польща позитивно оцінює політичні процеси, пов’язані з демократичною зміною влади в Україні, і розраховує на зміцнення проєвропейського курсу країни.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє PAP.

“Президент Зеленський і створена ним політична сила мають значну підтримку у суспільстві, що показує: українці пов’язують з ними надії на реформи, боротьбу з корупцією, олігархізацією, а також на вирішення питань, пов’язаних з війною, обміном полонених. Ми розраховуємо, що відбудеться зміцнення продемократичного і проєвропейського курсу української політики”,- заявив Чапутович.

За його словами, нещодавня розмова Президента Польщі Анджея Дуди з Президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі підтвердила бажання Києва зберегти хороші відносини з Варшавою. Він також зауважив, що Україна високо оцінює роль Польщі у підтримці суверенітету України і її дій щодо зміцнення української державності і реформ у країні.

Як відомо, 1 вересня очікується візит Президента України Володимира Зеленського до Варшави для участі в урочистих заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. За інформацією польської сторони, 2 вересня може відбутися офіційний візит Президента України до Польщі.