В Україні є телеканали, які Путіна “крутять” частіше за Зеленського — Гопко

Російська дезінформаційна кампанія, спрямована проти України, залишається великим викликом, так само, як і діяльність “п’ятої колони” на чолі з Медведчуком всередині самої держави.

На цьому наголосили учасники круглого столу “Київ - Вашингтон”, що відбувся 24 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Триває військова агресія Росії проти України. І Медведчук та “п’ята колона” продовжують і будуть продовжувати війну проти України, використовуючи політичні інструменти і ЗМІ, на які у майбутньому вони можуть одержати монополію. Проросійські представники купують українські канали, і тепер на одному з них частіше можна побачити Путіна, ніж Зеленського. Це велика загроза для демократії в Україні”, - сказала голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко.

Вона наголосила, що в цій ситуації потрібні відповідні кроки з боку РНБО: “Необхідно зупинити окупацію медіа-простору і втручання російських грошей у свободу ЗМІ в Україні, тому що це дуже небезпечно для її майбутнього”.

Своєю чергою голова Міжнародної спостережної місії Світового конгресу українців Євген Чолій сказав, що вибори 2019 року в Україні визнано такими, що відповідають міжнародним стандартам. Проте Росія, яка продовжує гібридну війну, поширює про них цілковиту брехню.

“Зокрема, 22 червня російське інформагентство REGNUM опублікувало статтю, в якій вибори до Верховної Ради були названі найбільш закритими в історії. В публікації говорилося, що, судячи з кількості порушень, голосування 21 липня не можна назвати виборами. Ця стаття містить дезінформацію, яка поширюється світом. Це повна брехня з боку Росії”, - наголосив Чолій.