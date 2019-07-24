Разумков проти злиття закордонного та євроінтеграційного комітетів ВР

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що не можна об'єднувати парламентський комітет з питань євроінтеграції з комітетом у закордонних справах. Але і створювати окреме міністерство євроінтеграції не бачить сенсу.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Комітет з євроінтеграції не можна буде внести до комітету в закордонних справах, адже воно так не працює. Там не тільки питання, пов'язані з міжнародною діяльністю держави. Тому, напевно, все-таки це окремий комітет. І це, знову ж таки, не корелюється з окремо взятим міністерством. А створювати міністерство під цей напрямок теж буде неправильно", - відзначив Разумков.

Він також підтвердив, що триває дискусія про можливе створення комітету з реінтеграції окремих районів Донбасу.

"Таке питання є. Я зараз не готовий відповісти, буде створений окремий комітет чи ні, але посилення саме цього напрямку в рамках окремого комітету або в форматі підкомітету, я думаю, потрібно буде робити", - сказав Разумков.

Він також не впевнений, що в майбутньому парламенті вдасться реалізувати принцип, коли комітети будуть відповідати міністерствам.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до партій з проханням публічно озвучити позицію, що об'єднання комітету євроінтеграції з комітетом у закордонних справах є неприпустимим і закликала майбутній парламент посилити функції комітету з євроінтеграції.