Герус заявляє про "чорний піар" через протидію Роттердам+

Представник Президента в уряді Андрій Герус заявляє, що група осіб збирала дані про нього, його сім'ю та поширювала їх у викривленому вигляді через протидію Геруса схемі "Роттердам+".

Про це він написав у Facebook.

"Вчора на запрошення слідчого відвідав головне слідче управління Нацполіції щодо незаконної діяльності групи осіб у сфері "чорного піару". Сподіваюся, слідчі вийдуть і на замовників такої творчості. Хоча великого секрету тут немає, очевидно, що це хтось із двох бенефіціарів схеми "Роттердам+". На жаль, проявлявся неадекватно сильний інтерес у збереженні корупційних схем. Було би добре, якби хоча б якась відповідальність за такі дії наступила, адже замовний "чорний піар" у нас вже непристойно розростається у самостійну галузь економіки і з цим треба щось робити", - написав Герус.

Представник президента в уряді зазначив, що у вересні-грудні 2018 року, ще задовго до виборів, організована група осіб проводила незаконний збір інформації із закритих баз, збір персональних даних про нього та членів його сім'ї, проводили візуальне стеження за пересуванням по місту Києву.

"Потім зібрані правдиві факти перемішувалися із неправдивими фактами та використовувалися для замовних статей, сюжетів, "чорного піару" та інших спроб дискредитації. Всього у групі було 8 осіб, деякі з них зараз у бігах за кордоном. Також група здійснювала незаконний збір інформації щодо деяких депутатів, які викривали факти корупції в українській енергетиці", - сказав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Герус заявив про "фактичну ліквідацію" Роттердам+.

До цього він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

У2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг ухваленням постанови № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. Відповідно до цієї методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".