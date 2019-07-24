Австрія запевнила у підтримці реформ в Україні та її територіальної цілісності

Австрія продовжить допомагати Україні на шляху впровадження реформ і надалі твердо підтримуватиме суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у Посольстві Республіки Австрія в Україні.

"Разом зі своїми партнерами в Європі та за її межами Австрія продовжить підтримувати Україну на її шляху до всеосяжних реформ, яких однозначно вимагає український народ. Ми закликаємо новообрану Верховну Раду до швидкого поступу в цих питаннях. Австрія також залишатиметься непохитною у своїй прихильності суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - заявили в диппредставництві, коментуючи нещодавні вибори до Верховної Ради України.

В австрійському посольстві зазначили, що дострокові парламентські вибори 21 липня були "потужним виразом демократичної волі народу України".

"Як зазначалося в попередній оцінці міжнародної місії зі спостереження за виборами, волевиявлення відбулося ефективно та із дотриманням основоположних свобод, хоча й залишається потреба у вдосконаленні виборчої системи. Австрія також вітає Центральну виборчу комісію з професійним проведенням виборів", - зазначили у посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

На даний час ЦВК опрацювала 99,48% електронних протоколів.

Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43,18% виборців.

"Опозиційна платформа — За життя" набирає 13,1%, "Батьківщина" – 8,18%,"Європейська солідарність" – 8,11%, ВО "Голос" – 5,83%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.