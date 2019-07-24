Посли ЄС обговорюють санкції за російську “паспортизацію Донбасу” - журналіст

Посли країн Євросоюзу в Брюсселі обговорюють дії у відповідь на видачу паспортів Російської Федерації жителям у Донецькій і Луганській областях.

Про це заявив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

«Сьогодні посли ЄС обговорюють кроки Москви щодо видачі російських паспортів людям на сході України», - написав він.

Як зазначає журналіст, робота по введенню заборони власникам таких паспортів на в'їзд до ЄС займе якийсь час: «у випадку з Кримом це тривало близько 18 місяців, але це станеться», - підкреслив Джозвяк.

Як повідомлялося, 17 липня президент Російської Федерації Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для всіх осіб, які проживають на території Донецької і Луганської областей, а не тільки для жителів ОРДЛО. На тлі цих дій Кремля МЗС України підготувало на розгляд РНБО перелік заходів щодо захисту національної безпеки, законних прав і інтересів громадян України відповідно до міжнародного права і законодавства України.