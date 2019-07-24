Антикорупційний комітет ВР може отримати додаткові повноваження

Партія "Слуга народу" планує реформувати Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції і надати йому додаткові повноваження.

Про це заявила кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу", член Національної ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко на конференції "Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?" у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи, що антикорупційний парламентський комітет грає ключову роль у прийнятті, запровадженні, затвердженні багатьох антикорупційних законів, на нашу точку зору, теж важливо було б реформувати певною мірою антикорупційний комітет і надати йому додаткові повноваження", - зазначила Янченко.

Вона пояснила, що однією з ключових функцій антикорупційного парламентського комітету є проведення антикорупційних експертиз, проте за останні 5 років лише єдиний законопроєкт був прийнятий з негативним висновком.

"Всі інші законопроєкти, щодо яких антикорупційний комітет казав, що там є корупційні ризики, вони просто "вилітали" з першого читання. Але наші народні депутати... почали зберігати свої найбільш корупціогенні фантазії на друге читання і поправки", - сказала Янченко.

За її словами, такими, зокрема, є "поправки Лозового" до КПК, запровадження обов'язкового електронного декларування для активістів.

"Тому одним із наших рішень — це є, практично, наділення антикорупційного комітету можливістю давати таку експертизу і щодо поправок, які мають шанси бути прийнятими на другому читанні. Мені здається, що це був би дуже хороший інструмент запобігання. Тому що велика частина корупційних схем, насправді, в Україні є абсолютно легальними, це все закріплено в законодавстві. Тому наступному парламенту треба дійсно бути надзвичайно обережними і надзвичайно сфокусованими на тому, що приймається, і щоб корупційні схеми не приймалися і не легалізувалися на рівні законодавства", - підкреслила Янченко.