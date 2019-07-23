Президент підкорегував перелік держекспертів з питань таємниць

Президент України Володимир Зеленський у вівторок вніс зміни до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць.

Відповідний Указ №549/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

«Внести до підрозділу «Збройні Сили України» розділу «Міністерство оборони України» Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Президента України від 1 грудня 2009 року № 987 (зі змінами, внесеними Указами від 25 січня 2012 року № 35, від 27 січня 2014 року № 51, від 28 грудня 2015 року № 727, від 9 лютого 2017 року №. 29, від 11 квітня 2017 року № 107 та від 11 лютого 2019 року № 33), зміну, виклавши абзац «Начальник Головного управління оборонного та мобілізаційного планування - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України» в такій редакції:

«Начальник Головного управління оборонного планування - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України», - йдеться у документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.