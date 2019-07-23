Зеленський призначив своїм радником дипломата

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка, який раніше був радником Петра Порошенка.

Відповідні укази про звільнення і призначення оприлюднені на сайті глави держави.

"Призначити Демченка Руслана Михайловича радником Президента України", - йдеться у документі про призначення.

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Руслан Михайлович Демченко — український дипломат, учасник бойових дій, Надзвичайний та Повноважний Посол України. Працював першим заступником мністра закордонних справ. Був радником Президента України Петра Порошенка з 23 вересня 2014 року.