Зеленський призначив своїм радником дипломата
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка, який раніше був радником Петра Порошенка.
Відповідні укази про звільнення і призначення оприлюднені на сайті глави держави.
"Призначити Демченка Руслана Михайловича радником Президента України", - йдеться у документі про призначення.
Руслан Михайлович Демченко — український дипломат, учасник бойових дій, Надзвичайний та Повноважний Посол України. Працював першим заступником мністра закордонних справ. Був радником Президента України Петра Порошенка з 23 вересня 2014 року.