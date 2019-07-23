Кабмін визначився, хто керуватиме ДФС замість Власова

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на Дениса Гутенка.

Про це йдеться в розпорядженні № 556-р Кабміну від 17 липня 2019 року, повідомляється на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово з 23 липня 2019 р. виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на директора департаменту таргетингу та управління митними ризиками Державної фіскальної служби України Гутенка Дениса Вікторовича", - йдеться в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня уряд звільнив Олександра Власова з посади в.о. голови Державної фіскальної служби, що ліквідовується. 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС. 8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова. У конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Кабінет міністрів України 5 липня 2019 року призначив Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня він приступив до виконання своїх обов'язків.