Варшава сподівається на конструктивну співпрацю з новою українською владою

У Польщі позитивно сприймають спокійний перебіг виборів в Україні і їх проведення у відповідності до міжнародних стандартів. У Варшаві очікують на прискорення реформ і конструктивний діалог з українською владою.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.

“Польща із задоволенням сприйняла спокійний перебіг дострокових парламентських виборів в Україні 21 липня, які відбулися у відповідності з міжнародними виборчими стандартами”, - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Водночас, у Варшаві прийняли до відома зауваження, які містилися у попередньому рапорті місії ОБСЄ/БДІПЛ.

У МЗС Польщі очікують, що в результаті виборів буде створено стабільну більшість у Верховній Раді України і новий уряд, який разом з Президентом Володимиром Зеленським прискорить процес необхідних реформ і прагнутиме до поглиблення відносин з ЄС та НАТО.

“Польща незмінно підтримує європейські та євроатлантичні амбіції України, зусилля з модернізації, а також підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України з огляду на агресивні дії з боку Росії”, - підкреслюється в заяві МЗС Польщі.

У ній висловлюється сподівання на розвиток конструктивної співпраці з новою українською владою.

За попередніми даними, пропрезидентська партія “Слуга народу” у виборах отримує впевнену перемогу і право на формування однопартійного уряду.