Зеленський звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський 22 липня звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій (РДА).

Про це йдеться у розпорядженнях, опублікованих на сайті глави держави.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено:

В.Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;

В.Зубрицького з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області;

О.Іванова з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області;

В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області;

І.Дзюби з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області;

Н.Чехути з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області;

С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області.

Як раніше повідомляло агентство, президент 16 липня звільнив 22 голови РДА у чотирьох областях.