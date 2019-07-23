Зеленський звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій

Зеленський звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський 22 липня звільнив ще сімох глав районних державних адміністрацій (РДА).

Про це йдеться у розпорядженнях, опублікованих на сайті глави держави.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено:

  • В.Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • В.Зубрицького з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області;
  • О.Іванова з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області;
  • В.Сергієнка з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області;
  • І.Дзюби з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Н.Чехути з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області;
  • С.Іванюченка з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області.
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Як раніше повідомляло агентство, президент 16 липня звільнив 22 голови РДА у чотирьох областях.

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