Польські ЗМІ про вибори в Україні: в політиці домінуватимуть зовсім інші люди

Видання Rzeczpospolita підкреслює, що Україна є єдиною країною у світі, де історія з фільму повністю перевернула політичну сцену країни.

Автор статті зауважує, що вперше в історії України повнота влада може опинитися в руках однієї партії. Звертається увагу, що до коаліційних розмов пропрезидентська партія “Слуга народу” вже запросила партію “Голос” Святослава Вакарчука.

“Утім немає найменшого сумніву, що у Верховній Раді домінуватимуть зовсім нові люди у сфері української політики”,- підкреслюється на шпальтах видання.

Rzeczpospolita зауважує, що однією з небагатьох конкретних цілей “Слуги народу” є позбавлення імунітету депутатів. Натомість, ця політична сила поставила собі дуже амбіційне завдання: досягнути рівня життя, яке буде вищим за середній рівень життя в Європі.

Читайте також: Євросоюз визнав українські вибори демократичними та порадив виправити недоліки

Видання Polityka підкреслює, що президентська партія “Слуги народу” повторила успіх свого засновника – президента Володимира Зеленського, перемагаючи вибори зі значною перевагою. Як наголошує часопис, партія має усі шанси створити однопартійну більшість. Водночас, воно звертає увагу, що відчутної поразки зазнали старі партії. Часопис підкреслює, що друга політична сила за партійними списками набрала учетверо менше, ніж пропрезидентська партія.

Читайте також: Волкер привітав українців з виборами та прагненням реформ

У статті на шпальтах видання Newsweek підкреслюється, що “Слуга народу” – це конгломерат політиків різного спрямування – консерваторів, лібералів та соціал-демократів, як тих, хто хоче близької співпраці з Росією, так і тих, хто виступає за інтеграцію із Заходом. З посиланням на професора Києво-Могилянської академії Михайла Мінакова Newsweek зазначає, що усім цим людям може бути складно голосувати разом.

“Так чи інакше, українці вирішили радикально змінити обличчя на своїй політичній сцені. Чи за новими кадрами підуть також зміни? Це покаже час”,- резюмує Newsweek.