ЄС має вагомі причини для продовження санкцій проти Росії – євродепутат

Євросоюз приймає рішення про продовження санкцій проти Росії через "дуже вагомі причини".

Про це заявив голова делегації Європейського парламенту зі спостереження за виборами в Україні Девід Макалістер під час пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, це залежить від країн-членів ЄС, чи санкції будуть продовжені чи ні. Але до сьогодні країни-члени завжди приймали рішення про продовження санкційного режиму проти Росії. І вони це роблять через дуже вагомі причини", - заявив Макалістер, коментуючи на прохання журналістів питання про перспективи продовження санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомлялося, 10 липня член політичної групи "Європейська народна партія" Девід Макалістер був переобраний головою комітету Європейського парламенту із закордонних справ.

20 червня 2019 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, які були запроваджені проти Росії за анексію Криму й Севастополя, до 23 червня 2020 року.

Обмеження проти РФ були введені Євросоюзом у липні 2014 року через незаконну анексію Криму й війну на сході України. У вересні 2014 року ці санкції були посилені.

У березні 2015 року Європейська Рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді ЄС постійно продовжує економічні санкції проти РФ.

За процедурою, Рада ЄС кожні пів року має формально переглядати своє рішення про продовження санкцій.

Фото: europeanwesternbalkans.com