Разумков поки не готовий сказати, чи залишиться Аваков міністром

Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков поки що не готовий відповісти на запитання, чи залишиться Арсен Аваков міністром внутрішніх справ, але відзначає хорошу роботу МВС під час і президентських, і парламентських виборів.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"Я вам зараз і не зможу чітко відповісти (чи буде Аваков міністром - ред.), тому що висуваю не я - ні як глава партії, ні як майбутній, напевно, народний депутат. А це пропонуватиме новий керівник уряду. Але керівник уряду, глава уряду з'явиться трохи пізніше", - заявив Разумков.

При цьому він зазначив, що МВС під час президентських і парламентських виборів "зайняло рівновіддалену позицію від усіх, і в принципі виконало ті завдання, які перед ним стояли - забезпечити прозорість виборів".

"Заради справедливості, Нацполіція багатьом поламала і схеми, і сітки. Виходячи з того, що я бачу в рамках підготовки до виборчого процесу, поліція витримує ту рівновіддалену позицію стосовно всіх політичних сил, у тому числі й до нашої", - сказав Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи комунікує він з Аваковим, Разумков підкреслив, що перетинався з ним декілька разів, але "кулуарних переговорів не вів". "Одного разу на інавгурації, ще на якомусь заході. Але скажімо так, якихось кулуарних переговорів ми з ним точно не вели. Вважаю, що це абсолютно правильно - і наша позиція, і позиція міністра", - зазначив він.