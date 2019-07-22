У Дуди назвали перемогу “Слуги народу” політичним успіхом Зеленського
Про це в коментарі РАР заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, інформує Польське радіо.
“Це політичний успіх Президента Зеленського, який зміг за короткий час збудувати не лише особисту підтримку, але й створити політичну формацію, яка, напевно, керуватиме самостійно”,- заявив Щерський.
Він додав, самостійне управління це не лише шанс на повну реалізацію політичної програми партії, але й велика відповідальність.
Президентський міністр висловив очікування, що справи, які є важливими для польсько-українських відносин, будуть “частиною політичної програми нового уряду”.
“Ми готові до співпраці, але очікуємо також на хороші переговори з новим керівництвом України щодо спільних польсько-українських тем”,- заявив Щерський.
Представник канцелярії президента Дуди зазначив, що очікується приїзд Зеленського 1 вересня до Варшави на відзначення 80-річчя початку Другої світової війни. Він також не виключив, що 2 вересня може відбутися офіційний візит Зеленського у Польщі.
“Сподіваюся, що тоді зможемо порозмовляти не лише про політику Президента Зеленського, але й нового уряду України”,- констатував Щерський.
Як відомо, у позачергових парламентських виборах в Україні з великим відривом лідирує пропрезидентська партія “Слуга народу”. За попередніми оцінками, ця політична сила вперше в історії незалежної України має шанс сформувати однопартійний уряд.