У Дуди назвали перемогу “Слуги народу” політичним успіхом Зеленського

Перемога партії “Слуга народу” у позачергових парламентських виборах в Україні є політичним успіхом Президента Володимира Зеленського. У Варшаві очікують на його приїзд до Польщі 1-2 вересня.

Про це в коментарі РАР заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, інформує Польське радіо.

“Це політичний успіх Президента Зеленського, який зміг за короткий час збудувати не лише особисту підтримку, але й створити політичну формацію, яка, напевно, керуватиме самостійно”,- заявив Щерський.

Він додав, самостійне управління це не лише шанс на повну реалізацію політичної програми партії, але й велика відповідальність.

Президентський міністр висловив очікування, що справи, які є важливими для польсько-українських відносин, будуть “частиною політичної програми нового уряду”.

“Ми готові до співпраці, але очікуємо також на хороші переговори з новим керівництвом України щодо спільних польсько-українських тем”,- заявив Щерський.

Представник канцелярії президента Дуди зазначив, що очікується приїзд Зеленського 1 вересня до Варшави на відзначення 80-річчя початку Другої світової війни. Він також не виключив, що 2 вересня може відбутися офіційний візит Зеленського у Польщі.

“Сподіваюся, що тоді зможемо порозмовляти не лише про політику Президента Зеленського, але й нового уряду України”,- констатував Щерський.

Як відомо, у позачергових парламентських виборах в Україні з великим відривом лідирує пропрезидентська партія “Слуга народу”. За попередніми оцінками, ця політична сила вперше в історії незалежної України має шанс сформувати однопартійний уряд.