У Чехії вітають партію "Слуга народу" з перемогою на виборах

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що виборці дали партії "Слуга народу" потужний мандат для того, аби провести їх через важкі часи.

Про це він написав у Twitter.

"Вітаю, українці надали потужний мандат партії Президента Зеленського провести їх через ці складні часи. Нині багато викликів, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ й активнішої співпраці з Чехією", - написав Бабіш.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек також привітав партію "Слуга народу" з перемогою на парламентських виборах в Україні.

"З великою увагою слідкував за парламентськими виборами в Україні. Вітаю партію "Слуга народу" з перемогою, а також вірю, що новий уряд продовжить шлях реформ із ще більшими зусиллями. Утримання на курсі реформ сприятиме стабільності України та цілого регіон", - написав він у Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).