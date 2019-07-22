Зеленський звільнив кількох голів РДА у трьох областях
Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави 22 липня.
Зокрема, у Луганській області Сергія Іванюченка звільнено з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації, Наталію Чехуту - з посади голови Кремінської районної державної адміністрації, Ігоря Дзюбу з посади голови Марківської районної державної адміністрації, Віктора Сергієнка - з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації, Олександра Іванова - з посади голови Троїцької районної державної адміністрації.
Окрім того, глава держави звільнив Василя Зубрицького з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області, а Василя Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області.