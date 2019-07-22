Берлін очікує від майбутнього уряду України реформ та просування мирного процесу

У Німеччині очікують якомога скорішого формування українського уряду, якому обіцяють допомагати в проведенні реформ та на шляху мирного врегулювання.

Так прокоментувала результати парламентських виборів в Україні минулої неділі представник федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер у понеділок на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд розраховує, що новий уряд незабаром стане до своїх обов'язків та працюватиме над виконанням програми реформ, включаючи боротьбу з корупцією. Німеччина підтримуватиме порадою та ділом Україну на цьому шляху і надалі", - запевнила Деммер.

Вона підкреслила, що для Німеччини важливо, щоби разом із виконанням внутрішньополітичної програми відбувалася робота з врегулювання військового протистояння на сході країни. Берлін, додала вона, цінує кроки з розведення сил у Станиці Луганської та сподівається, що це разом з новим перемир'ям з минулої неділі призведе до заспокоєння ситуації.