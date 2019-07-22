У партії "Голос" виключають будь-яку співпрацю з проросійськими силами і будуть до них у категоричній опозиції.

Про це заявила голова партії Юлія Клименко в коментарі Укрінформу.

"У нас стовідсотково проукраїнська позиція. Ми будь-які рухи в бік від цього не готові розглядати. Ми готові втрачати свою репутацію й імідж лише для того, щоб зіграти в якусь політичну гру. Ми ніяк не готові з ними співпрацювати. Ми будемо в категоричній опозиції", - сказала вона.

Отримані партією "Опозиційна платформа – За життя" на виборах високі показники Клименко пов’язує з тим, що попередня влада і попередній парламент "фактично не дали тих результатів, яких очікували люди в 2014 році, і цей відкат є результатом того, що відбулося протягом п'яти років".

"Це протестний електорат, який голосує проти попередньої влади. Це абсолютно закономірний результат, очікуваний - від того, що влада не змогла дати результати роботи, які вона обіцяла", - додала голова партії "Голос".

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).