Прем'єр Молдови привітала Зеленського з результатами "Слуги народу" на виборах
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
«Дорогі українці! Вітаю Вас із сьогоднішньою мобілізацією і голосуванням проти корупції. Ви голосували за зміни, за нових політиків, які готові захищати національні інтереси. Вітаю Президента Зеленського з отриманими на виборах переконливими результатами партії, яка його підтримує», - написала молдавський прем'єр.
Вона також підкреслила, що кредит довіри, отриманий партією "Слуга народу" на виборах – це і величезна відповідальність.
Санду побажала Президенту України і його партії сил і впевненості в просуванні реформаторського порядку денного в інтересах громадян України.
Як повідомлялося, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.
За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).