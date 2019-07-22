Прем'єр Молдови привітала Зеленського з результатами "Слуги народу" на виборах

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вважає, що переконливі результати партії «Слуга народу» на позачергових виборах до Верховної Ради України свідчать про те, що українці голосували проти корупції.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Дорогі українці! Вітаю Вас із сьогоднішньою мобілізацією і голосуванням проти корупції. Ви голосували за зміни, за нових політиків, які готові захищати національні інтереси. Вітаю Президента Зеленського з отриманими на виборах переконливими результатами партії, яка його підтримує», - написала молдавський прем'єр.

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Вона також підкреслила, що кредит довіри, отриманий партією "Слуга народу" на виборах – це і величезна відповідальність.

Санду побажала Президенту України і його партії сил і впевненості в просуванні реформаторського порядку денного в інтересах громадян України.

Як повідомлялося, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).