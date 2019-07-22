Садовий вирішив піти з посади глави "Самопомочі"

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вирішив піти з посади очільника партії “Самопоміч”.

Про це він сказав в ефірі ТСН.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота - це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника", - заявив Садовий.

За його словами, він залишиться членом партії. Водночас ім’я наступного лідера він теж не назвав.

"Напевно, ми не врахували певні тренди, напевно, ми були замало популістичними. Ми говорили правду, а правда не завжди подобається", - вважає Садовий.

Як повідомлялося, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли позачергові парламентські вибори. За даними екзитполів, "Самопоміч" на виборах набрала менш як 1% голосів.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).