Садовий вирішив піти з посади глави

Садовий вирішив піти з посади глави "Самопомочі"

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Укрінформ
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вирішив піти з посади очільника партії “Самопоміч”.

Про це він сказав в ефірі ТСН.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота - це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника", - заявив Садовий.

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За його словами, він залишиться членом партії. Водночас ім’я наступного лідера він теж не назвав.

"Напевно, ми не врахували певні тренди, напевно, ми були замало популістичними. Ми говорили правду, а правда не завжди подобається", - вважає Садовий.

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Як повідомлялося, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли позачергові парламентські вибори. За даними екзитполів, "Самопоміч" на виборах набрала менш як 1% голосів.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

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