У партії "Медведчука-Бойка" заявляють, що їх не цікавлять посади

У партії "Опозиційна платформа – За життя" стверджуть, що її членів не цікавлять посади у владі, але політсила може бути партнером усіх, хто поділяє її позицію.

Про це заявив співголова партії Юрій Бойко на брифінгу у виборчому штабі після оприлюднення попередніх даних Національного екзит-полу у відповідь на запитання про можливу коаліцію з партією "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми точно не будемо в опозиції до українського народу, ми точно будемо виконувати накази виборців щодо встановлення миру і поліпшення їхнього життя, а решта питань, які стосуються посад, нас не цікавлять... Для всіх, хто поділяє нашу позицію, ми можемо бути партнерами", - сказав Бойко.

Голова політради партії Віктор Медведчук, у свою чергу, зазначив, що в разі, якщо політична партія "Слуга народу" зможе сформувати монобільшість, тоді на неї ляже вся повнота відповідальності за ситуацію в країні.

"Це теж вибір, це теж вихід, у тому числі для нас", - сказав він.

Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (43,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (7,6%) та "Голос" (6,3%).