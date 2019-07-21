В "Опоплатформі" сказали, з ким готові об’єднуватися в новій Раді

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Юлія Льовочкіна заявила, що партія готова об’єднуватися з тими, хто буде сповідувати ті ж принципи, що і їх політсила.

Про це вона заявила на брифінгу у передвиборчому штабі ОПЗЖ у неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми готові об'єднатися з будь-якою політсилою, або окремими людьми, або окремими групами людей, які сповідують ті ж принципи, готові відповідати на ті самі запитання і завдання, як наша політична сила. І це два питання, нам потрібно боротися з війною, нарешті відновити в нашій країні мир, інше питання - це бідність. Нам потрібно боротися з тотальною бідністю, яка охопила нашу країну. Якщо ми побачимо, що та чи інша політсила готова боротися проти війни і бідності, ми готові об'єднатися", - сказала вона.

У свою чергу народний депутат від ОПЗЖ Юрій Павленко зазначив, що ті політичні сили, які готові будуть разом з ними реалізовувати мирний план, план закінчення "тарифного геноциду, медичного геноциду і інших псевдореформ", тільки ті партії зможуть стати їх партнерами у наступній Верховній Раді. "У нас надзвичайного чітка зрозуміла програма, але, на першому місці, ми об’єднаємося з кожними, хто разом з нами буде готовий реалізовувати наш мирний план. Мирний план, який передбачає прямі переговори з усіма, від кого залежить закінчення війни і встановлення миру", – сказав Павленко.

За результатами Національного екзитполу на позачергових виборах до Ради станом на 20 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (44,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).