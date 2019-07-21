Санкції змусять Путіна піти з України – Порошенко

Збереження санкційного тиску змусить президента Росії Володимира Путіна нарешті забрати війська з України, що поверне мир.

Таке переконання висловив п'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

«На жаль, ключ до миру лежить у руках Путіна в Кремлі. Тому ми повинні бути об'єднаними для здійснення тиску у вигляді санкцій, які змусять Путіна повернути мир в Україну», - сказав Порошенко.

Ведення Путіним переговорів з новим главою Української держави Порошенко називає «безпечним сценарієм для збереження обличчя».

Водночас Порошенко має побоювання, що Президент Зеленський поверне Україну під вплив Росії. «На жаль, я думаю, що це можливо. І я дещо підозрюю», - сказав політик. Він «не знає, як і багато українців», у чому полягає стратегія його наступника.

«Путін ненавидів ідею підтримки сценарію Порошенка. Ключ до миру не в руках пана Зеленського. І він не був у руках пана Порошенка. Так само, як він не в Берліні, Брюсселі або Вашингтоні», - сказав екс-президент України.

Перемир'я або продовження перебування під російським контролем, підкреслює він, не означало б миру, це було б капітуляцією. Але капітуляція для України неприйнятна, наголосив Порошенко.