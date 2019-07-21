Зеленський: Що стосується "посадок" - ми займаємося цим питанням

Президент Володимир Зеленський заявив, що займається питанням "посадок", які він обіцяв у межах своєї президентських кампанії.

Про це він заявив під час пресконференції в штабі партії "Слуга народу" після оголошення результатів екзит-полів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується посадок - ми займаємося цим процесом. Зараз буде нова Верховна Рада, з'явиться уряд, з'явиться новий генеральний прокурор. Ми будемо працювати над усіма обіцянками, які я давав упродовж своєї передвиборчої кампанії і які підтвердила партія "Слуга народу", - сказав Президент.

Як відомо, один із слоганів у президентській виборчій кампанії Володимира Зеленського був: "Весна прийде - саджати будемо".

Фото: партія "Слуга народу", ФБ