"ЄС" працюватиме над посиленням міжнародної проукраїнської коаліції - Порошенко

Партія "Європейська солідарність" продовжить роботу над посиленням міжнародної проукраїнської коаліції у світі.

Про це на брифінгу сказав голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пріоритетною для нас є робота з реалізації положень Конституції, що визначають найпершим завданням влади роботу над вступом до ЄС та НАТО. Я впевнений, що ця робота буде сприяти зміцненню української державності, фундамент якої був закладений протягом останніх 5 років", - сказав Порошенко.

На його переконання, шлях до ЄС допоможе розв'язати проблему бідності, тарифів, а шлях до НАТО допоможе припинити агресію на окупованих територіях, забезпечить повернення Криму в Україну.

"Я використаю весь досвід, знання, зв'язки, що були здобуті за останні роки, а також спрямую зусилля на посилення нашої міжнародної коаліції, що була створена нашою командою та нашими партнерами. Ми зробимо усе, щоб не дати Путіну, п'ятій колоні, дилетантам чи популістам цю коаліцію зруйнувати. Ми продовжимо дипломатію в українських національних інтересах, не дамо винести Україну за дужки світових процесів, зробити її розмінною монетою", - додав Порошенко.

Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (43,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (7,6%) та "Голос" (6,3%).