Зеленський: Ми розробляємо стратегію протидії інформаційній війні

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що його команда працює над розробкою стратегії протидії інформаційній війні.

Про це він сказав на прес-конференції у штабі партії "Слуга народу" після оголошення перших результатів екзит-полу на позачергових виборах до Верховної Ради, відповідаючи на запитання, як планує команда Зеленського протидіяти інформаційній війні з боку Росії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інформаційною війною ми займаємось. Ну ми займаємось не інформаційною війною, а зібрали багато людей і розробляємо стратегію. Коли буде повна стратегія, то ми будемо звертатися до кожного журналіста за допомогою", - сказав Зеленський.

Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (43,9% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,5%), «Європейська солідарність» (8,9%), «Батьківщина» (7,6%) та «Голос» (6,3%).