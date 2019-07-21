Вакарчук назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від мандата

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук спростував інформацію про те, що він відмовиться від депутатського мандата, якщо його політсила пройде до Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам після голосування на дільниці в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці чутки - це маячня", - сказав Вакарчук.

Як повідомлялося, музикант Святослав Вакарчук восени 2007 року на позачергових виборах до Верховної Ради України був обраний до парламенту за списком блоку «Наша Україна — Народна самооборона». У 2008 році Вакарчук склав депутатські повноваження - за його словами, через те, що не хотів працювати за старою політичною системою і не бачив у цьому ефективності.