“Європейська солідарність” має чіткий план деокупації Донбасу і Криму - Порошенко

Путін намагається реалізувати в Україні типовий сценарій, який він вже випробував в Абхазії, Південній Осетії та Придністров’ї – це сценарій легалізації російської окупації.

Про це заявив Петро Порошенко під час телемарафону «Україна: російський реванш чи європейське майбутнє?», інформує сайт «Європейської солідарності».

«Путін абсолютно передбачуваний. І діє для реалізації свого плану окупації України. Є напрямок, яким він рухається крок за кроком... Зараз, оскільки не застосовуються рішучі кроки у відповідь, він робить наступний крок. Паспорти не тільки на окупованій території, а й на всій території Донецької і Луганської областей. Така сама ситуація була в Абхазії. Так само розвивалася ситуація у Південній Осетії. Так само розвивається ситуація у Придністров’ї», – наголосив Петро Порошенко.

«Для чого це робиться? Для того, щоб повторити сценарій Південної Осетії. Нібито під приводом захисту не просто російськомовних громадян, як він це робив у Криму і на Донбасі, а під приводом захисту громадян Російської Федерації починається офіційне військове вторгнення. Легалізується окупація», – зазначив лідер «ЄС».

Він нагадав, що під час своєї президентської каденції розробив цілу низку заходів для протистояння путінським сценаріям – це і санкційні кроки, і заходи міжнародно-правового регулювання, в тому числі судового.

«Я запропонував це новообраному президенту, і зараз наголошую, що я готовий підставити плече. Але в жодному разі не можна робити з цього комікси, жартувати з цього, недооцінювати загрози. Ми маємо рішуче реагувати – так, як ми зреагували під час агресії в Керченській протоці. Ми вимушені були застосувати надзвичайні засоби. Я сам підписав директиву для подання в Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі. І є результат – виграш Україною справи проти Російської Федерації», – нагадав Петро Порошенко.

Він наголосив: «Так само відповідно до директив були виграні справи у Стокгольмі проти Газпрому. Вчора ми отримали рішення судів багатьох держав, які стали на бік України, які забезпечать виплату Газпромом більше 4 мільярдів доларів. Тільки таку мову розуміє Путін – мову санкцій. Росія заплатила високу ціну за агресію, за санкції, втративши за оцінками Bloomberg $150 млрд або 10% ВВП».

Лідер «Європейської солідарності» зазначив, що партія має чіткий план деокупації Донбасу і Криму.

«Коли я говорив про звільнення Криму політико-дипломатичним шляхом, у нас є абсолютно чіткий план, дорожня карта – що і коли треба робити. У нас є чіткий план по Донбасу – в тому числі і по застосуванню миротворців відповідно до рішення Радбезу ООН. Як, коли, які країни беруть участь. Коли передається під контроль кордон тощо. Це буде перший крок до принесення миру на окуповані землі. І через застосування миротворців – деокупація. Така сама ситуація і по Криму. Адже ідея «Крим наш» стає все більш токсичною в самій Росії. Я твердо переконаний – це є кроки до нашої перемоги», – наголосив Петро Порошенко.