Медведчук ніде в світі не може представляти Україну — Офіс Президента

В Офісі Президента України Володимира Зеленського застерегли всіх міжнародних партнерів від можливого некоректного розуміння зовнішньої політики України через дії глави політради партії "Опозиційна платформа" За життя " Віктора Медведчука.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит LIGA.net .

"Президент України жодним чином не уповноважував пана Медведчука представляти позицію України ні в Європарламенті, ні на будь-яких інших міжнародних майданчиках. Ніде в світі Медведчук не може представляти Україну - тільки себе самого і ще, може, своїх колег або родичів різного ступеня споріднення", - заявили в Офісі Президента.

В ОП зазначили, що висловлювати свою позицію можуть тільки посадові особи, відповідальні за зовнішню політику України.

"Ми застерігаємо всіх міжнародних партнерів України від можливої дезорієнтації щодо принципів зовнішньої політики України, яка може бути викликана діями цієї особи (Віктора Медведчука, - ред.)", - підкреслили в Офісі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Страсбурзі Медведчук представив свій "план врегулювання" на Донбасі, в якому практично повторив слова Путіна про мирні переговори. За словами політика, світ на сході України встановити "можна тільки в результаті переговорів, прямого діалогу, діалогу Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою". Медведчук також запевнив, що його партія пропонує "надати автономію Донбасу, і автономію в складі України".