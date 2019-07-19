Медведчук ніде в світі не може представляти Україну — Офіс Президента

Медведчук ніде в світі не може представляти Україну — Офіс Президента

Укрінформ
В Офісі Президента України Володимира Зеленського застерегли всіх міжнародних партнерів від можливого некоректного розуміння зовнішньої політики України через дії глави політради партії "Опозиційна платформа" За життя " Віктора Медведчука.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит LIGA.net .

"Президент України жодним чином не уповноважував пана Медведчука представляти позицію України ні в Європарламенті, ні на будь-яких інших міжнародних майданчиках. Ніде в світі Медведчук не може представляти Україну - тільки себе самого і ще, може, своїх колег або родичів різного ступеня споріднення", - заявили в Офісі Президента.

В ОП зазначили, що висловлювати свою позицію можуть тільки посадові особи, відповідальні за зовнішню політику України.

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"Ми застерігаємо всіх міжнародних партнерів України від можливої дезорієнтації щодо принципів зовнішньої політики України, яка може бути викликана діями цієї особи (Віктора Медведчука, - ред.)", - підкреслили в Офісі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Страсбурзі Медведчук представив свій "план врегулювання" на Донбасі, в якому практично повторив слова Путіна про мирні переговори. За словами політика, світ на сході України встановити "можна тільки в результаті переговорів, прямого діалогу, діалогу Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою". Медведчук також запевнив, що його партія пропонує "надати автономію Донбасу, і автономію в складі України".

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