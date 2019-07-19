Російська паспортизація Донбасу є посланням Путіна до Заходу - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає рішення про видачу російських паспортів українським громадянам посланням президента Володимира Путіна до Заходу щодо обговорення федералізації України.

Про це Клімкін написав у Facebook.

"Вже два дні всі обговорюють нове російське рішення щодо паспортизації Донбасу... Але всі упускають дуже важливий аспект. Це ж послання Путіна не тільки й не стільки нам, а насамперед Заходу. Причому саме напередодні наших виборів. І це послання дуже просте: "Давайте обговорювати федералізацію України. Робити це потрібно на наших умовах. Росія хоче контролювати щонайменше весь Донбас. І, врешті-решт, вся Україна є зоною нашого прямого впливу". Тобто, все має йти за російським сценарієм, або саме російський сценарій Кремль підготує разом з Заходом і сам реалізує. За згоди Заходу", - зазначив міністр.

На думку Клімкіна, протидія цьому існує, але вона буде можливою і ефективною лише в разі нашої стратегічної та довірливої взаємодії з нашими друзями та партнерами.

"І бачення стратегії маємо надати ми. До того, як свій сценарій почне нав'язувати Росія", - акцентував глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не лише для мешканців ОРДЛО.

Офіс Президента України засудив цей крок, заявивши, що він створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу. Своєю чергою представництво глави держави висунуло низку ініціатив, серед яких - надання громадянства етнічним українцям з інших країн та тим, хто потерпає від порушення прав і свобод у власних державах.