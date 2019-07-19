Новий посол Німеччини розпочала дипмісію в Україні

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У ході зустрічі з цієї нагоди 19 липня було констатовано динамічний характер двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, Зеркаль відзначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російської агресії, а також у збереженні підтримки міжнародної спільноти нашій країні у протидії агресору.

"Наголошувалося на вагомій практичній допомозі уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стале зростання торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва", - акцентували у зовнішньополітичному відомстві.

Зеркаль окремо ознайомила німецького посла з підсумками міжнародних судових процесів України проти Росії як агресора й висловила впевненість, що Німеччина продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою рішень поважних судових інстанцій. Щодо енергетичної сфери, заступник міністра закордонних справ відзначила важливість подальшої співпраці з урядом ФРН задля ефективної імплементації директив Єврокомісії щодо зміцнення енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в Євросоюзі.

Зі свого боку, Фельдгузен дала високу оцінку стану демократії в Україні, свідченням чого, зокрема є вільні та демократичні виборчі процеси.