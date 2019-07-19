Латвія і Естонія закликали РФ до повноцінної співпраці у справі MH17

Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії закликали Росію до повноцінного співробітництва зі слідством у справі загибелі лайнера Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17.

Про це повідомляє Еrr.ee.

"Латвія повторно висловлює свою підтримку роботі Міжнародної слідчої групи і вдячно оцінює досягнутий прогрес. Повноцінне розслідування і справедливий суд необхідні, щоб закликати до відповідальності винних у знищенні літака рейсу MH17. Беручи до уваги докази, зібрані Міжнародною слідчою групою, ми закликаємо РФ повною мірою співпрацювати зі слідством, щоб над винними міг здійснитися справедливий суд", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Латвії.

З таким самим закликом до Росії звернувся і міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Украй важливо притягнути до відповідальності всіх, хто стоїть за цим злочином. Естонія довіряє і повністю підтримує роботу Міжнародної слідчої групи, яка намагається відновити справедливість. Ми вітаємо нещодавню заяву групи про те, що в Нідерландах чотирьом особам буде пред'явлено обвинувачення в скоєнні кримінального злочину. Росія повинна визнати свою роль в цій трагедії і повноцінно співпрацювати зі слідством", - наголосив у заяві Рейнсалу.

Читайте також: ЄС закликає Росію до співпраці з міжнародним слідством щодо МН17

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна спільна слідча група оприлюднила інформацію про те, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди й Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за катастрофу пасажирського літака рейсу МН17.

Крім того, група, в яку входять представники слідчих органів з Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, встановила перших чотирьох підозрюваних, які постануть перед судом у березні 2020 року: росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко.