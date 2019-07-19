Пайфер пояснив абсурдність заяв Путіна про відновлення відносин України й РФ

Пайфер пояснив абсурдність заяв Путіна про відновлення відносин України й РФ

Укрінформ
Важко відновити українсько-російські відносини, коли РФ окуповує частину території України та застосовує проти неї військову силу, вважає експосол США в Україні Стівен Пайфер. 

Про це Пайфер написав у Twitter.

«Путін каже, що Росія «буде підтримувати будь-які політичні сили в Україні, якщо вони рухаються у напрямі відновлення повноцінних двосторонніх відносин». Складнувато, знаєте, відновити повноцінні відносини, коли Росія окуповує частину України та застосовує проти неї військову силу», - зауважив експосол. 

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Як повідомляв Укрінформ, 18 липня Володимир Путін на зустрічі з Віктором Медведчуком вкотре заявив, що мир на Донбасі можливий тільки через прямі переговори української влади з представниками ОРДЛО.

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