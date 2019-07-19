Пайфер пояснив абсурдність заяв Путіна про відновлення відносин України й РФ

Важко відновити українсько-російські відносини, коли РФ окуповує частину території України та застосовує проти неї військову силу, вважає експосол США в Україні Стівен Пайфер.

Про це Пайфер написав у Twitter.

«Путін каже, що Росія «буде підтримувати будь-які політичні сили в Україні, якщо вони рухаються у напрямі відновлення повноцінних двосторонніх відносин». Складнувато, знаєте, відновити повноцінні відносини, коли Росія окуповує частину України та застосовує проти неї військову силу», - зауважив експосол.

#Putin says #Russia will support "any political forces in #Ukraine if they will move towards the restoration of full-fledged bilateral relations." Kind of difficult to restore full-fledged relations when Russia occupies part of Ukraine and uses military force against it. — Steven Pifer (@steven_pifer) 18 липня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня Володимир Путін на зустрічі з Віктором Медведчуком вкотре заявив, що мир на Донбасі можливий тільки через прямі переговори української влади з представниками ОРДЛО.