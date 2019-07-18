Парубій відповів на лист Зеленського про позачергове засідання Ради

Голова ВР Андрій Парубій відреагував на повторне прохання Президента скликати позачергове засідання Ради і вдруге зауважив, що лист з такими проханням був оформлений з порушенням вимог чинного законодавства.

Про це Парубій написав у Facebook.

“Шановний пане Зеленський! Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування. Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії”, - написав Парубій.

Голова ВР наголосив, що в разі надходження відповідного подання, він готовий узгодити відповідну дату проведення позачергової сесії Верховної Ради і невідкладно підписати розпорядження щодо її підготовки.

“Вкотре звертаю Вашу увагу, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”, - написав спікер.

Парубій також відреагував на коментар Зеленського, який зазначив, що працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту.

“Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю — серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам’ятайте це”, - заявив Парубій.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту на 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Згідно з календарним планом, десята сесія парламенту триває до 19 липня, а 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

Напередодні Парубій заявив, що може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, як просить Зеленський.

Зеленський заявив, що вважає неправомірною відмову Парубія скликати позачергове засідання парламенту 18 липня. На його переконання, відмовою у скликанні позачергового засідання ВР спікер не просто самоусунувся від роботи на благо України та українців, а й “виявив злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету”.