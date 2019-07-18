Парубій відповів на лист Зеленського про позачергове засідання Ради

Парубій відповів на лист Зеленського про позачергове засідання Ради

Укрінформ
Голова ВР Андрій Парубій відреагував на повторне прохання Президента скликати позачергове засідання Ради і вдруге зауважив, що лист з такими проханням був оформлений з порушенням вимог чинного законодавства.

Про це Парубій написав у Facebook.

“Шановний пане Зеленський! Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування. Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії”, - написав Парубій.

Голова ВР наголосив, що в разі надходження відповідного подання, він готовий узгодити відповідну дату проведення позачергової сесії Верховної Ради і невідкладно підписати розпорядження щодо її підготовки.

“Вкотре звертаю Вашу увагу, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”, - написав спікер.

Парубій також відреагував на коментар Зеленського, який зазначив, що працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту.

“Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю — серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам’ятайте це”, - заявив Парубій.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту на 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

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Згідно з календарним планом, десята сесія парламенту триває до 19 липня, а 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

Напередодні Парубій заявив, що може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, як просить Зеленський.

Зеленський заявив, що вважає неправомірною відмову Парубія скликати позачергове засідання парламенту 18 липня. На його переконання, відмовою у скликанні позачергового засідання ВР спікер не просто самоусунувся від роботи на благо України та українців, а й “виявив злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету”.

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