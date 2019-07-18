Позиція Києва щодо амністії та статусу Донбасу залежатиме від нової Ради — Безсмертний

Позиція України щодо особливого статусу Донбасу, амністії та місцевих виборів буде визначена новообраним парламентом, а після цього представники України просуватимуть її на мінському майданчику.

Про це заявив на брифінгу в четвер, 18 липня, представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний у відповідь на запитання щодо української позиції стосовно особливого статусу Донбасу, амністії та місцевих виборів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі ці речі будуть здійснюватися по закону України. Закон буде прийнято українським парламентом. Я вчора сказав на переговорній групі": "В Україні 21 липня буде обрано парламент. У нас парламент по команді не голосує. Тому я готовий після обрання парламенту, формування відповідної структури вступити в діалог з депутатами, як вони бачать цей процес і який його зміст", - сказав Безсмертний.

Він зауважив, що тут мало бажання "одних, других і третіх" на свій розсуд провести ці процедури.

"Це не слово сказати, це важка робота. Вона буде складатися з перемовин у Мінську, з діалогу з парламентом і відповідними комітетами, з фахівцями... Тут ще є інша сторона - міжнародні організації, бо є речі, до яких Україна ніби приєдналася формально, але фактично за ці роки їх не виконала. Тому треба буде з ними вести діалог, коригувати всі ці процеси, домовлятися і реалізовувати", - зазначив Безсмертний.

За його словами, все це стоїть в рамках завдань, сформованих Президентом, "відповідно працює Тристороння контактна група, її голова і керівники підгруп".

Як повідомлялося, закон про особливий порядок місцевого самоврядування ухвалили у вересні-2014 на 3 роки. Потім продовжили до 31 грудня 2019-го. Він передбачає, що особливий порядок на окупованих територіях набирає чинності виключно після виконання ряду умов. Зокрема, виведення усіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.

Закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей" ухвалили 16 вересня 2014 р. Він передбачає звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності учасників незаконних збройних формувань і осіб, які не вчинили тяжких злочинів. Зокрема, умисного вбивства, тероризму, замаху на життя державного діяча, працівника правоохоронних органів, судді, зґвалтування, мародерства, знущання над загиблими, знущання над пам'ятниками.