Комітет ВР закликає новий Європарламент посилити санкції проти Росії

Комітет Верховної Ради у закордонних справах направив звернення новообраним членам Європарламенту, в якому закликав їх до посилення запровадженого санкційного режиму проти Російської Федерації та підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

"Комітет у закордонних справах звернувся до європарламентаріїв, а саме до Комітету у закордонних справах на чолі з головою Комітету Девідом Макаллістером з метою зупинення проведення РФ своєї агресивної політики в Європі", - йдеться у повідомленні.

Так, у своєму зверненні до європарламентаріїв члени профільного комітету ВР звертають увагу на питання інтенсифікації мілітаризації РФ Криму, дискримінаційної політики щодо кримських татар, національних меншин, важливості визволення українських військовополонених і політв’язнів, протидії політично вмотивованим проектам в енергетичній сфері, зокрема "Північній потік 2", який несе загрозу не лише Україні, а й Європі в цілому, а також збереження потужностей транзиту газу через ГТС України.

Також українські політики акцентують на необхідності подальшого впровадження санкційної політики щодо компаній, залучених до будівництва "Північного потоку 2" та протидії розповсюдженню дезінформації Кремлем.

Окрім того, у зверненні наголошується й на важливості посилення інформаційної та кібербезпеки у зв’язку із зростанням використання Російською Федерацію технологій ведення гібридної війни проти України та Заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації навколо політичних в’язнів Кремля, зокрема, українських громадян, що незаконно засуджені та утримуються з російських в'язницях.