Безсмертний назвав укази Путіна про "паспортизацію" Донбасу інструментом тиску

Укази президента Росії Володимира Путіна щодо так званої "паспортизації" мешканців Донецької і Луганської областей є інструментом тиску й спробою зруйнувати рух щодо врегулювання ситуації.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це той інструмент тиску, який сповідує зовнішньополітичне відомство Росії завжди, а Путін є його провідником. У даному випадку ми сприймаємо це як інструмент певного тиску і спробою зруйнувати той рух, яким ми почали просуватися", - прокоментував він нещодавнє підписання Путіним указу про спрощену процедуру видачі паспортів РФ на Донбасі.

Він також нагадав, що Росія вже не вперше застосовує процедуру "паспортизації", та додав, що українська сторона в мінському процесі постійно ставить питання про відміну подібних указів.

"Це запасний варіант - видача паспортів, далі йде референдум, і результат зрозумілий. Це схема, яка використовувалася вже не раз. Останнім прикладом є Крим", - зазначив Безсмертний.

Водночас він звернув увагу на кілька моментів, коли було видано відповідний указ Путіна 17 липня.

"Указ з'являється тоді, коли в Мінську закінчують редагувати документ. Це перший момент. І другий - указ з'являється тоді, коли у Страсбурзі одна особа презентує свій план. Це все синхронізовані речі", - наголосив Безсмертний.

Як повідомлялося, президент Росії Путін 17 липня підписав указ про поширення спрощеного порядку прийняття громадянства РФ на українських громадян - мешканців Донецької і Луганської областей України.