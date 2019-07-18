Берлін очікує від Москви конструктиву у пошуку миру на Донбасі

Глава МЗС ФРН Гайко Маас очікує від Москви "конструктивного внеску" у діалог щодо пошуку миру на Донбасі.

Про це він заявив перед зустріччю у четвер з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На Донбасі нещодавно ми побачили певний проблиск надії. Щоб ці позитивні сигнали нарешті вказали шлях до миру, Росія тепер повинна зробити конструктивний внесок", - сказав Маас.

Він зазначив, що навіть якщо в даний час Німеччина та Росія мають принципово різні погляди на багато питань, діалог з РФ залишається необхідним, оскільки "без Москви ми не зможемо відповісти на нагальні питання світової політики. І тривалого миру в Європі ми досягнемо лише у тому випадку, якщо працюватимемо разом".

Окрім української тематики на зустрічі йтиметься про дотримання ядерної угоди з Іраном, майбутнє контролю над озброєннями тощо.

Зустріч проходить на полях Петербурзького діалогу (ПД) в місті Кенігсвінтер.

ПД є постійним німецько-російським цивільно-правовим дискусійним форумом, який був утворений в 2001 році ексканцлером ФРН Герхардом Шредером і президентом Росії Володимиром Путіним. Ані Путін, ані канцлер Ангела Меркель не беруть у ньому участь останніми роками.