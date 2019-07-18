Президент вирушив до Запорізької області

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, відбув з одноденною робочою поїздкою до Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Планується, що у Запоріжжі Президент ознайомиться з перебігом ремонту автомобільного переїзду через греблю Дніпровської ГЕС.

Також Зеленський огляне об’єкт незавершеного будівництва «Автотранспортна магістраль через річку Дніпро в місті Запоріжжя» та ознайомиться зі станом мостів імені Преображенського.

Як повідомлялося, 17 липня Зеленський відвідав Харківську та Миколаївську області.