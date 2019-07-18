Шефір вважає "показові розборки" Зеленського з чиновниками проявом сили

Перший помічник президента України Сергій Шефір не вважає хамством "показові розборки" глави держави Володимира Зеленського з чиновниками, а виключно проявом сили президента, на яку чекає народ.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Хамство можливе лише щодо порядної людини. А коли ставлять на місце хама, це вже сила. Як в «Іронії долі», інтелігентна людина в потрібний момент, коли їй дошкуляють, може сказати і грубі речі. Хіба ви бачили з боку президента хамство щодо порядних людей?" - сказав Шефір.

Він також заявив, що такі "показові виступи" Зеленського не придумане загравання з виборцями, а "емоційна реакція — злочинець має бути покараний".

Таким чином, за словами Шефіра, Зеленський також хоче донести всім "головний посил" - "грайте за правилами". "Навіть нехай хтось вважає таку поведінку хамством. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті!". Для кого це робиться, як не для людей?", - сказав перший помічник президента.

Шефір також наголосив, що Зеленський найбільше цінує підтримку народу. "Для нього це дуже важливо. Якщо підведе народ, це буде для нього найбільший провал", - сказав він.

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Як повідомлялося, Шефір також заявив, що у Зеленського немає "комплексу Наполеона", а виключно "комплекс суперпорядності". До цього Шефір додав, що Зеленський "ніколи не стане мудрувати, якщо не розбирається в питанні", він вміє слухати і дуже швидко вчиться.